Puede ser la película del año y estrenó en el Festival de Cannes

Sus tres reglas para el éxito, que Trump se atribuye más tarde al hablar con el escritor de su libro de consejos empresariales "The Art of the Deal", son premonitorias de sus rasgos en el cargo: negarlo todo, estar siempre al ataque y no admitir nunca la derrota.

También te puede interesar: Esta película en Netflix arrasa en menos de 2 horas

Abbasi es conocido por su ecléctico repertorio cinematográfico, que incluye la película "Holy Spider", presentada en Cannes en 2022, sobre los asesinatos de trabajadoras del sexo en Irán, y "Border", una historia de amor fantástica en Suecia.

"Sebastian Stan interpreta a Donald Trump en un docudrama que da en el clavo en todo lo relacionado con él menos en su misterio", dijo la web de entretenimiento Variety, mientras que la publicación especializada IndieWire señaló que la película "no puede eludir el hecho de que Trump es demasiado básico y patológico para tener mucho interés dramático".

Fuente: NA