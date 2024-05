Esta película en Netflix arrasa en menos de 2 horas

La sinopsis de la película detalla lo siguiente: “tras sufrir una desgracia un año antes, el joven Kale (Shia LaBeouf) protagoniza en la escuela un incidente, por el que es condenado a arresto domiciliario. Su madre Julie (Carrie-Anne Moss), que trabaja noche y día para sacar la familia adelante, no obtiene a cambio más que indiferencia y desidia. Kale empieza a sentir que la casa se le cae encima y acaba convirtiéndose en un mirón que sigue con interés hasta los más pequeños acontecimientos que puede observar desde las ventanas. Un día comienza a sospechar que uno de sus vecinos (David Morse) es un asesino en serie. ¿Será verdad o serán imaginaciones fruto de su encierro forzoso?”.

Las críticas para esta historia que puede verse en Netflix fueron positivas. "No hay grandes sorpresas, pero los sobresaltos y las sacudidas están bien medidos, y el tono general es, al mismo tiempo, siniestro y natural... más entretenido que perturbador”, afirmó The New York Times.

AAAABYMPLrW5-JTvYMB5pPeJ1nQmdd7WWIjLFK9zi_pCJtOmvcAPHC9B3Xdv-Rgb__6gxuX6vcRZBu-7ST7T6QZJvkzDCyytUpSdo_0V.jpg Este thriller disponible en Netflix es un éxito.

Netflix: reparto de la película Paranoia

Shia LaBeouf

Sarah Roemer

Carrie-Anne Moss

David Morse

Aaron Yoo

Jose Pablo Cantillo

Matt Craven

Viola Davis

Dominic Daniel

Charles Carroll

Elyse Mirto