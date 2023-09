Ozzy Osbourne se prepara para cuarta cirugía de espalda: "Tengo mucho dolor"

En el primer episodio de su nuevo podcast "The Osbournes", el icónico cantante de 74 años explicó que esta próxima cirugía será acompañada por una inyección epidural, y su objetivo es aliviar el intenso dolor que experimenta. Ozzy detalló la gravedad de su situación: “Me van a poner la epidural pronto porque lo que pasa, lo que han descubierto es que el cuello se ha arreglado, debajo del cuello hay dos vértebras donde me golpeó la moto y se desintegraron, no queda nada de ellas”, explicó el artista. Sin embargo, cuando su hijo le preguntó si los especialistas iban a “fusionar sus discos”, el Príncipe de las Tinieblas fue claro: “No sé qué m... están haciendo”. Su esposa y mánager, Sharon Osbourne, aclaró que no estaba segura del término técnico del procedimiento.