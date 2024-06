¿Nicki Nicole y Nicolás Fonseca?: el romance menos esperado

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Un romance después de la tormenta

Nicki Nicole, de 23 años, viene de una serie de relaciones públicas con figuras de la música. Primero, con Trueno, con quien estuvo comprometida hasta finales de 2022, y luego con el cantante mexicano Peso Pluma. La relación con este último terminó de manera abrupta en febrero de este año, tras la aparición de un video que mostraba a Peso Pluma con otra mujer en Las Vegas. En ese momento, Nicki expresó su dolor públicamente, subrayando la importancia del respeto en una relación: "Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy".