El video de Peso Pluma con otra mujer que provocó su separación con Nicki Nicole

Embed

La “prueba” de la actualidad del video de Peso Pluma

El video en cuestión generó dudas en las redes sociales, ya que muchos usuarios se preguntaron si era actual o era un clip grabado tiempo atrás, incluso antes del inicio de la relación.

En esta instancia, observar los detalles de las imágenes pueden dar una respuesta. Es de esta forma que, entre los usuarios, se observó el look del cantante, a quien se lo ve luciendo un outfit total black. Pero se puntualiza en el buzo, el cual tiene el detalle de la firma Balenciaga tanto al frente como en la espalda.

Peso Pluma, tweet engaño.jpg

En este sentido, se compaginan las fotos y videos que se sacaron Peso Pluma y su colega, Bad Bunny, la noche del Super Bowl. Allí se visualiza que el joven azteca presenta el mismo look, confirmándose que la filmación viral es actual, y fue tomada presuntamente durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero.

Nicki Nicole dio por terminada la relación con Peso Pluma: “Ahí no me quedo”

La palabra de la cantante era la más esperada del momento. Primero, borró de su Instagram todas las fotos con el músico y, luego, publicó una historia en su cuenta para explicar lo sucedido y cómo actuaría a continuación.

Nicki Nicole, separación peso pluma.jpg

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Fuente: La Nación