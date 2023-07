Netflix: la serie de época que es totalmente adictiva.

La ficción disponible en Netflix sigue de cerca la historia de la familia Armoza y su relación con Palestina. El contexto histórico en el que se desarrolla es durante el régimen del imperio Otomano bajo el mandato de Gran Bretaña.

También te puede interesar: Netflix estrenó una miniserie de la creadora de "Valeria".

La forma de narración de “Miss Jerusalén” es al mejor estilo de las telenovelas turcas. No faltarán sobresaltos y, por supuesto, mucho drama.

La prensa especializada le dio el visto bueno. La reconstrucción de la época y el fiel retrato sobre cómo vivían las familias por aquel entonces fueron los puntos más destacados de la serie.

También te puede interesar: Netflix: la serie de Barbie que triunfa gracias a la película.

Michael Aloni

Hila Saada

Swell Ariel Or

Irit Kaplan

Mali Levi

Israel Ogalbo

Eli Steen

Tom Hagi

Yuval Scharf

Creadores: Shlomo Mashiach y Ester Namdar

The Beauty Queen of Jerusalem - First Look Trailer (English Subs) - yes Studios