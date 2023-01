Moria Casán atendió a una tuitera que la criticó por su "bikini diminuta". 

La diva de la farándula Moria Casán volvió a dejar en claro que nadie tiene la lengua más filosa que ella ante las críticas. Una usuaria de Twitter se animó a cuestionar a la One por su look en la playa y recibió una respuesta contundente.

La tuitera compartió una foto de Moria Casán en una playa de Mar del Plata y la criticó por usar una "bikini diminuta". Además de mencionarla, le pidió que se "tape". La reacción de la histórica vedette en la red social del pajarito no se hizo esperar.

Y la mujer no solo recibió numerosos comentarios sobre sus prejuicios y reacciones en contra de su actitud discriminatoria, Twitter le bajó el posteo dado que el mensaje incumplía las reglas.

Lo que si quedó para siempre es la respuesta de Moria Casán, que la fulminó: "Me amo. Tapate vos imbécil k gastas una picture en mi".

Por otra parte, este domingo, la actriz escribió otro tuit para agradecer el apoyo que recibió en la red social: "Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta".

"Aclaro, además, el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto, mi cesárea y la playa es LA BRISTOL. -Grasa + celulitis + cesárea =libertad", completó la mamá de Sofía Gala.

Finalmente, Moria escribió en otro posteo: "El soutien es de lencería y el bikini un Moschino auténtico, no de Senegal. Jasa de los 90, thanks por mostrarme, ame LA BRISTOL, gente anticareta. Cuando fui al mar pise una milanesa y orgasmee #prueben". Fuente: Diario Show