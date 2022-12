Gran Hermano: Alfa contó que Moria lo invitó a tomar un café.

“Y yo justo había comprado unos bombones y los tenía en la guantera del auto”, continuó él su relato, “Voy a mi casa, y le tiro un bombón de auto a auto, pero porque era Moria Casán”, a lo que ella supuestamente respondió invitándolo a tomar un café. “‘Me estoy yendo a casa’, le dije, puse primera y me fui a la mierda, me fui a mi casa, Figueroa Alcorta, Lugones y me fui para San Miguel”.

Con la atenta mirada y el absoluto silencio de quienes lo escuchaban sin interrumpir, Alfa continuó detallando cómo había seguido la jornada: “Al otro día prendo la televisión y sale en todos lados el quilombo de Moria con Vadalá, que Moria lo había encontrado a Vadalá con una mina. Le había encontrado las conversaciones, las fotos, tenía las pruebas, tenía todo. Y cuando llego a casa le cuento a mi pareja la historia, mirá, me quiso levantar Moria Casán. Yo a Moria Casán le compré un auto en el año ‘81 que era para mi viejo, un BM 520 que me dieron el dato y fuimos a comprárselo a ella”.

El participante, notando a los presentes compenetrados en la historia, siguió relatando: “Le conté a mi pareja hasta lo del bombónm ‘tenía unos que te iba a traer a vos y le tiré uno’, pero escuchame, no seas boluda, me dijo ‘Seguime’ y no fui a ningún lado... Claro, si la tipa estaba conmigo, se iba a sacar fotos conmigo e iba a hacer de todo, para demostrar que Vadalá no la cagó, sino que ella lo cagó a él, porque viste cómo es Moria. De la que me salvé, y le comentaba a amigos míos”.

La intriga partía respecto de si Moria Casán se había enterado de ese relato y si lo contestaría, dando por válido el discurso o no. Y la respuesta llegó a través de su representante, Maxi Cardaci, que directamente transcribió las palabras de la diva a través de un posteo en su cuenta de Instagram: “Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona”.

Lejos de dar por válida la historia, la morocha continuó: “Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece superrrrrrr cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto! no tuve nunca un coche rojo porque me da a RIVER y soy BOSTERA!!!. Bye amoros, consiguió lo que quería, que hablásemos de Él, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante”.

Para finalizar, se sinceró: “No consuno GH, adoro a DEL MORO que me parece SUPERRRRR y me da ternura que ALFA en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane EL. Amé su trepada por una enredadera!”. / TeleShow