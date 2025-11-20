Mario Pergolini emocionó a Alejandro Dolina con un reconocimiento especial: “Te tengo que agradecer”

Por Analía Martín







La reciente entrevista de Mario Pergolini a Alejandro Dolina en “Otro día perdido”, se llevó la atención de todos en redes sociales y portales de noticias. El humor de ambos conductores, sumado a un emotivo agradecimiento que hizo Pergolini, hizo que el encuentro sea íntimo y espontáneo. Los detalles de un mano a mano que no tiene desperdicio.

Un reconocimiento que une generaciones El gesto de Pergolini emergió sin guión y con una honestidad poco habitual en la televisión actual. Durante la charla, el conductor recordó sus primeros años en la radio: “Tengo una anécdota con vos. Cuando era muy chico, tenía 17 años, trabajaba en Radio Continental. A la noche, después de hacer un programa que no escuchaba nadie, me iba al Tortoni, a la misma radio en la que ustedes, con Adolfo Castello, hacían Demasiado Tarde Para Lágrimas. Durante meses, fui el que anotó los llamados para que se los pasaran a ustedes”, relató Mario, notablemente emocionado.

Pergolini dijo que esa experiencia, moldeó su vocación para siempre. “Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”. Y completó: “Te agradezco tantos años de radio, de alguna forma”. La gratitud, expresada en vivo, emocionó al creador de La venganza será terrible, quien -fiel a su estilo- respondió con humor y modestia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por eltrece (@eltrecetv) Alejandro Dolina, la paternidad y una vocación marcada por la radio La charla entre ambos derivó hacia los grandes temas que atravesaron la vida de Dolina: la paternidad, la vocación y su relación con los medios argentinos. El escritor confesó que no había planeado ser padre y que la llegada de sus hijos transformó su vida de manera inesperada. Contó que la felicidad surgió de compartir con ellos actividades simples como la música y el fútbol, dos pasiones que fortalecieron su vínculo familiar.

También reflexionó sobre su paso por televisión, donde adoptó una mirada autocrítica. Resaltó que su verdadera pertenencia siempre estuvo en la radio, un espacio que sigue extrañando cada vez que no está frente a un micrófono, así sea por vacaciones o feriados. Embed Entre anécdotas, risas y referencias a la historia de la radio argentina, los dos coincidieron en que el oficio mantiene su magia incluso con los cambios tecnológicos actuales. Pergolini admitió que ver a sus referentes “pasarla bien” fue el combustible para lanzarse de lleno al micrófono y apostar por formatos innovadores./Infobae y La Gaceta.