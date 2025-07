Volvió Mario Pergolini a la televisión: cuánto fue el rating en su regreso

Programación imperdible Vino a la Nave: música, vino y gastronomía en una experiencia que no para de crecer

Grabado en los estudios de La Corte, con dirección de Diego Guebel, el programa tiene un enfoque ágil, combina información con entretenimiento y suma como integrantes a Agustín “Rada” Aristarán y la comediante Laila Roth, que interactúan constantemente con el conductor.

Mario Pergolini entrevistó a Guillermo Franchella

En el debut, Francella abordó temas diversos como su presente actoral, su método de trabajo y su vínculo con los medios, además de expresar su afecto por la televisión: “Yo amé la televisión, hablando en serio. Y cambió todo”, dijo con énfasis, mientras miraba a Pergolini.

El reencuentro entre ambos tuvo una atmósfera de complicidad. “Hace mucho que no nos veíamos. Ni siquiera nos cruzábamos en restoranes”, comentó Guillermo, a lo que Mario replicó con humor: “No estoy comiendo. Por eso volví a la tele”.

Sobre su preparación actoral, Francella fue enfático. “Estudio mucho. Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. En los últimos proyectos no hace falta improvisar, están tan bien escritos que lo importante es estudiar. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha”, afirmó. Fuente: Primicias y Teleshow