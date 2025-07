Con solo 19 años hizo historia en La Voz Argentina, consiguió las 4 sillas y conmovió a Lali: su audición

El domingo en La Voz Argentina 2025 fue testigo de uno de los momentos más impactantes y comentados de la temporada. Valentino Rossi , un joven de 19 años , oriundo de Tigre , logró girar las cuatro sillas con una sentida versión de “Dancing on my own” , de la artista sueca Robyn . Su audición fue tan poderosa que desató lágrimas, confesiones inesperadas y una tensa disputa entre los coaches.

Embed - Logró 4 SILLAS AL INSTANTE con su voz grave - La Voz Argentina 2025

La reacción de la artista no se hizo esperar: “¡No! Voy a llorar en vivo”, gritó entre risas e incredulidad. Luego, lanzó con humor: “No te hablo nunca más, Alejandro Sergi”, desatando carcajadas en el estudio. Sergi insistió: “Para que sepas que no nos importa pelearnos con una gran amiga y una excelente artista. Preferimos tenerte a vos en nuestro equipo”. A lo que Lali respondió sin dudar: “La perdían, Valentino”.

El participante compartió que comenzó a tomar clases de canto a los 10 años y que el arte siempre estuvo en su vida. “Cantaba el himno cuando apenas sabía hablar”, confesó. También reveló que al cantar, “se mete en el papel y vuela”, frase que definió su conexión con la música.

Pese al intento de bloqueo, el mecanismo no se activó a tiempo. Valentino eligió sumarse al Team Lali, desatando un festejo eufórico. Con determinación, la artista advirtió a Soledad: “Iré a buscar mi cinturón de campeona a Arequito”.

Así, entre lágrimas, humor y maniobras fallidas, la audición de Valentino Rossi marcó un antes y un después en La Voz Argentina 2025.