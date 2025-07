La Voz Argentina: el hermano y amigo de un participante ningunearon al jurado y generaron polémica

Julián Elordi , un joven oriundo de Santiago de Chile, comentó en la presentación: " Hoy me acompañan mi hermano León y mi amigo Martín ... Quise venir a Buenos Aires porque es una tremenda ciudad y hay una tremenda escena... No puedo imaginarme una vida sin la música".

En su debut en el certamen, interpretó "Message in a Bottle", el icónico tema de The Police. A pesar de su esfuerzo en el escenario, no logró convencer a ninguno de los coaches.