La vida de Francisco Benítez tras ganar La Voz Argentina: qué pasó con el talentoso cantante

Desde ese momento, no dejó de sorprender y emocionar , no solo con su voz, sino también por su capacidad para encontrar en la música un refugio.

“Sufro tartamudez desde los 6 años y me costó un poco seguir con la vida. Lo que me salvó fue cantar, porque lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente. Me encanta cantar con el corazón”, confesó.