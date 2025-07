Este miércoles se vivió una nueva edición de La Voz Argentina , el exitoso certamen que busca descubrir a la mejor voz del país. En esta ocasión, un joven sorprendió a todos con su talento y desató una inesperada batalla entre los jurados . Su voz única no solo emocionó al público, sino que también generó tensión en el estudio.

La Voz Argentina (2).jpg La Voz Argentina: brilló con su voz, generó una pelea entre jurados y sorprendió con su elección

Mateo Pintor es un joven cantante de 20 años, oriundo de la provincia de San Juan. “Me crié en un ambiente de folclore. Desde chiquito, vestido de gaucho y con una guitarra (aunque no supiera tocarla), hacía muecas y gestos”, recordó entre risas. Antes de subir al escenario, no dudó en revelar su preferencia: “Yo me iría con La Sole”.