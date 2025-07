La historia de la mendocina que creció con la música de su abuelo y la rompió en La Voz Argentina

Emiliana Ilardo tiene 20 años, es oriunda de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, y estudia Diseño Industrial. "Estoy involucrada con el canto desde mi infancia. Mis papás siempre me llevaron para conocer esta pasión que tengo ahora", expresó durante su presentación.

Más adelante, compartió quién fue su mayor fuente de inspiración: “Mi abuelo tiene 87 años y cuando era más chica me cantaba canciones. Él tocaba la guitarra. Siempre me inspiró un montón y me llevó por el camino de la música”.