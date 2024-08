Lizy Tagliani confirmó que ya es mamá: así anunció la tierna noticia

Embed - LIZY TAGLIANI VA A SER MAMÁ - Telefe Noticias

Con respecto a la identidad del "pequeño", Tagliani dijo que no puede detallar mucha información: “Hay una cosa que me dijo la jueza, que es muy hermosa, que me hizo entender mucho, ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces es un proceso muy largo, pero estamos muy contentos y emocionados”.