Levantan el programa de streaming de Tamara Pettinato: cuál fue el comunicado del canal.

Una confesión que ahora toma otro significado

"Final Feliz", que comenzó a emitirse el pasado 25 de julio, es un ciclo dedicado al sexo donde Pettinato comparte la conducción con Nazareno Casero. En la segunda edición del programa, la hija de Roberto Pettinato sorprendió a los televidentes al referirse a una mala experiencia sexual que tuvo con un hombre de 65 años, la misma edad que actualmente tiene Alberto Fernández. Aunque evitó revelar el nombre de esa persona, sus palabras ahora resuenan con otra intensidad tras la difusión del video, según publica Clarín.

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo”, confesó en ese entonces la conductora, quien también agregó: “No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh”. Durante su relato, Tamara detalló cómo su experiencia culminó de manera abrupta cuando su pareja la acusó de ser una "basura sexual". “Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”, expresó.

Una visita esperada y un programa que quedó en pausa

Curiosamente, horas antes de que el escándalo estallara, Tamara Pettinato había invitado a sus seguidores a sintonizar la emisión de "Final Feliz" de este jueves, que contaría con la participación especial del Mono de Kapanga. Sin embargo, el programa nunca salió al aire, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas.