18 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Luzu Tv

Las drásticas medidas de Luzu TV tras el desmentido de la familia de Lionel Messi

El dueño del medio desvinculó a todo el equipo tras la falsa primicia sobre el padre de Lionel Messi. Entre lágrimas, Florencia Peña se despidió de Luzu TV.

Las drásticas medidas de Luzu TV tras el desmentido de la familia de Lionel Messi

Las drásticas medidas de Luzu TV tras el desmentido de la familia de Lionel Messi

Por Sitio Andino MuchoShow

El escándalo por la falsa muerte del padre de Lionel Messi se cobró sus primeras y drásticas consecuencias en Luzu TV. Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming, ordenó el despido inmediato de todo el equipo de producción e invitó a la conductora Florencia Peña a dar un paso al costado del streaming. Los detalles.

La resolución se conoció mediante un comunicado oficial emitido por la empresa de comunicación. El texto califica el hecho ocurrido en el programa El Show del Verano como algo totalmente "inadmisible". "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", sentenció el fuerte escrito corporativo.

image

¿Qué dijo Florencia Peña tras confirmarse su salida?

A la salida del canal, la actriz rompió el silencio ante las cámaras de televisión y se mostró profundamente conmovida por la situación. Entre lágrimas, intentó desmarcarse de la responsabilidad periodística y apuntó de forma directa hacia sus compañeros despedidos. "Me dijeron por cucaracha esa noticia, me pidieron que lo diga… Yo estaba en shock", confesó la conductora ante los micrófonos.

Aseguró que en ese instante no contaba con su teléfono ni con una computadora para verificar la veracidad de la información. La humorista insistió en que la sanción debía recaer exclusivamente sobre los productores del envío. "No se me ocurrió pensar que no era cierto. Si alguien se sintió lastimado, pido mis sinceras disculpas", concluyó mortificada.

Embed

¿Cuál fue la postura de Nicolás Occhiato ante la crisis?

Desde Estados Unidos, donde cubre el Mundial 2026, el productor y empresario se mostró implacable con el manejo informativo de su señal. Manifestó una indignación absoluta por el tratamiento de un tema tan sensible. "Lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir", disparó con dureza en sus redes. El conductor mantiene un vínculo cercano con el entorno del futbolista.

La gravedad del error forzó una reestructuración total del espacio vespertino de la grilla. La firma busca limpiar su imagen institucional tras el duro comunicado de repudio que envió la familia de Lionel Messi.

Temas
Seguí leyendo

La actitud de los jugadores obligó a Big a intervenir con un contundente mensaje

A días de recibir el alta y volver a la tele, volvieron a internar de urgencia a Chiche Gelblung

Dolor en la música popular: murió el "Pato" Gentilini

La Manyina Murga Club vuelve con una obra renovada a Mendoza y promete sorprender al público

Un participante denunció "acomodo" en el programa de Guido Kaczka y Jimena Barón salió al cruce

El beso de Mariela y Emanuel en Gran Hermano dejó a todos hablando

Andrea del Boca fue con todo contra Solange Abraham en Gran Hermano y el clima explotó

El clan Ortega de fiesta: la conmovedora dedicatoria de Palito y las fotos inéditas por los 80 años de Evangelina Salazar

Lee además
Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi y la familia lanzó un duro comunicado

Florencia Peña tuvo que disculparse después de anunciar la muerte del padre de Messi: "Ya no sabés lo que es fake"
¡Bomba en Gran Hermano! Así quedó la placa de nominados explosiva con participantes clave video

Se definió una placa explosiva en Gran Hermano con jugadores importantes
LO QUE SE LEE AHORA
Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi y la familia lanzó un duro comunicado

Florencia Peña tuvo que disculparse después de anunciar la muerte del padre de Messi: "Ya no sabés lo que es fake"

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

Salud Mental: médicos alertan que el retraso salarial pone en riesgo la atención en Mendoza. Imagen creada con IA

Salud mental, en crisis: peligra la atención en Mendoza

Colombia terminó arriba en el debut del Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: Colombia cerró la jornada con una contundente victoria ante Uzbekistán

Argentina busca sumar tres puntos más en el exigente Mundial 2026.

Argentina ya piensa en Austria con movimientos clave en los titulares: cómo arma el equipo Scaloni

Otro robo a un comercio en plena Ciudad de Mendoza. 

Nuevo robo en un conocido local de comidas de la Quinta Sección