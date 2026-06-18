Las drásticas medidas de Luzu TV tras el desmentido de la familia de Lionel Messi

El escándalo por la falsa muerte del padre de Lionel Messi se cobró sus primeras y drásticas consecuencias en Luzu TV . Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming, ordenó el despido inmediato de todo el equipo de producción e invitó a la conductora Florencia Peña a dar un paso al costado del streaming. Los detalles.

La resolución se conoció mediante un comunicado oficial emitido por la empresa de comunicación. El texto califica el hecho ocurrido en el programa El Show del Verano como algo totalmente "inadmisible" . "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", sentenció el fuerte escrito corporativo.

¿Qué dijo Florencia Peña tras confirmarse su salida?

A la salida del canal, la actriz rompió el silencio ante las cámaras de televisión y se mostró profundamente conmovida por la situación. Entre lágrimas, intentó desmarcarse de la responsabilidad periodística y apuntó de forma directa hacia sus compañeros despedidos. "Me dijeron por cucaracha esa noticia, me pidieron que lo diga… Yo estaba en shock", confesó la conductora ante los micrófonos.

Aseguró que en ese instante no contaba con su teléfono ni con una computadora para verificar la veracidad de la información. La humorista insistió en que la sanción debía recaer exclusivamente sobre los productores del envío. "No se me ocurrió pensar que no era cierto. Si alguien se sintió lastimado, pido mis sinceras disculpas", concluyó mortificada.

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Porque se puso a llorar y pidió disculpas por la imprudencia al aire sobre Jorge Messi. https://t.co/pZ2kFUc2Rk pic.twitter.com/kmBAluduVr — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 18, 2026

¿Cuál fue la postura de Nicolás Occhiato ante la crisis?

Desde Estados Unidos, donde cubre el Mundial 2026, el productor y empresario se mostró implacable con el manejo informativo de su señal. Manifestó una indignación absoluta por el tratamiento de un tema tan sensible. "Lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir", disparó con dureza en sus redes. El conductor mantiene un vínculo cercano con el entorno del futbolista.

La gravedad del error forzó una reestructuración total del espacio vespertino de la grilla. La firma busca limpiar su imagen institucional tras el duro comunicado de repudio que envió la familia de Lionel Messi.