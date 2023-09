La sorprendente actuación de Morena Sánchez, la mendocina del Bailando 2023

“Es de las mejores bailarinas que vi en esta pista. Hacía mucho tiempo que no veía tanto talento, carisma, ángel, potencia. Está al nivel de Laurita Fernández, Lourdes Sánchez y muchas más”, sostuvo de Ángel de Brito que le puso un diez.

KENNYS PALACIOS DEBUTÓ en la PISTA del BAILANDO

Luego llegó el turno de Pampita quien también felicitó a la joven bailarina: “No pude evitar distraerme, no podía con tanta perfección, una genia”, confesó la modelo. También, fue Moria quien lagrimeó cuando presentaron a los padres de Morena y la madre de la adolescente confirmó que la acompaña en su carrera desde que tiene tres años. “Cuánta emoción por favor, me hizo acordar cuando estudiaba danza y mi mamá me llevaba, qué lindo ese vínculo”, sostuvo la jurado.

En total la pareja de Kennys Palacios y Morena Sánchez acumuló 22 puntos porque Ángel de Brito les puso un diez, Pampita dio el voto secreto, Moria Casán les dio un ocho y Marcelo Polino un cuatro. Así, fueron el segundo puntaje más alto en lo que va de la primera ronda.

En fotos: el impactante baile de Morena Sánchez

morena sanchez, bailando 2023.jfif Kennys Palacios y Morena Sánchez junto a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023.

morena sanchez, bailando 2023-1.jfif

morena sanchez, bailando 2023-2.jfif