La película danesa que no sabías que está en Netflix y arrasa por completo

Las críticas para este drama disponible en Netflix fueron regulares. "El problema de esta clase de productos prolijos y realizados a reglamento no es solo que les falte audacia formal como para generar algo memorable: también les falta audacia moral cuando el arte es -o debería ser- el campo catártico donde todo es posible”, afirmó la Revista Noticias. Para Heaven of Horror, "los actores hacen un buen trabajo, y los efectos visuales y el ritmo son sin duda buenos. La historia, sin embargo, no me gustó mucho. Si es que hay alguna”.

AAAABcjN3OK3sD3AA6bQ2sGZ75-d1ykEt5TS3p43W9awy1ZjEpTVVAisjKklr8rRubb40PgqLc0g8Ftyin9FshW4vWVFAaJXbYrPUaur.jpg Esta película en Netflix fue furor al momento de su estreno.

Netflix: reparto de la película “Amor adulto”

Dar Salim

Sonja Richter

Sus Wilkins

Mikael Birkkjær

Katinka Lærke Petersen

Lars Ranthe

Milo Campanale

Iris Mealor Olsen

Morten Burian

Salomon Stampe

Susanne Storm