Esta miniserie coreana en Netflix está oculta y es un éxito total

Netflix tiene una producción coreana que no para de cosechar elogios. Esta ficción estuvo posicionada entre las más vistas al momento de su estreno en el año 2018.

Netflix: de qué se trata “La belleza de Gangnam”

La sinopsis de la miniserie detalla lo siguiente: “Kang Mi Rae está recuperando su autoestima después de que ser objeto de burla en su colegio por no ser atractiva. Tras una operación de cirugía plástica para cambiar su aspecto, comienza la universidad, donde es llamada de manera despectiva "Gangnam Beauty". Allí también conocerá a Do Kyung Suk, un chico al que no le importan las apariencias”.