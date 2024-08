La palabra del hermano de Tamara Pettinato sobre el video de la polémica: "Linchen al malo", dijo Homero.

“Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo” , pidió Homero desde su cuenta de X.

“Tamara Pettinato no está sospechada de cometer ningún delito ni ocupó ningún cargo público. Sin embargo es ella, y no Alberto Fernández, la que sale escrachada en la tapa de Clarín”, dice el mensaje que compartió Homero.

Luego otra persona le comenta: “Homero a nadie le importa tu hermana, solo quieren atacar causas nobles como el feminismo y pegarle al peronismo con lo pajero que fue Alberto. ni te molestes, ella es intrascendente”. Pero el hermano de la conductora radial respondió que “es tapa de Clarín ella”.

Nati Jota, compañera de Homero en Olga comentó que “hoy no vino Homero por razones de público conocimiento. Está pasando un día complicado y nosotros tratando de estar acá levantándoles el día a ustedes y charlar de lo pasa y ponerle onda es un poco difícil si estás en la situación que está él, así que le mandamos un beso y lo bancamos siempre a Homerito. Seguramente el lunes estará con nosotros, no os vamos a hacer los pelotudos, lo bancamos un montón. Se está bancando un montón de puteadas que no tiene nada que ver él puntualmente”.