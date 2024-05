La miniserie italiana en Netflix con solo 6 episodios que terminarás en un solo día

También te puede interesar: Esta película en Netflix arrasa en menos de 2 horas

Las críticas para esta historia que puede verse en Netflix fueron positivas. "No se suele ver una historia de infidelidad con una pareja que sigue enamorada y siente atracción mutua, por eso nos intriga”, afirmó el sitio Decider. "No creo que sea la mejor serie para ver en San Valentín con un ser querido, pero no cabe duda de que es un drama brillante”, publicó Ready Steady Cut.

Netflix: reparto de la miniserie “Fidelidad”

Michele Riondino

Lucrezia Guidone

Carolina Sala

Leonardo Pazzagli

Maria Paiato