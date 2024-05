Esta miniserie belga en Netflix es una joya imperdible

Netflix: de qué se trata la miniserie El jurado

La sinopsis de la miniserie detalla lo siguiente: “doce ciudadanos son convocados para juzgar un controvertido caso de asesinato. No tienen una tarea fácil por delante. Decidirán sobre la culpabilidad o la inocencia de Frida Palmers, una respetada directora de escuela, acusada de dos asesinatos. El juicio no solo es decisivo para el destino de Frida, las vidas de los miembros del jurado también cambian debido a la popularidad del caso. A medida que pasa el tiempo, el juicio se convierte en un proceso no solo para la acusada sino también para los propios miembros del jurado”.