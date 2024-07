La famosa empresaria argentina que tiene una deuda millonaria de expensas: ¿de quién se trata?

Sobre a quién le pertenecía el departamento (porque lo compró junto a su ex, Darío Lopérfido), Latorre afirmó contundente: “El tema legal de Darío ya se solucionó, está terminado. La expensas, de hecho, vienen a nombre de ella . Antes era como estás diciendo, me lo dice esta persona que es muy allegada”.

Posteriormente, explicó: “Es un edificio de gente muy paqueta, son nueve propietarios. Imagínate, no paga uno y se desestabiliza todo. Ella debe dos millones de pesos, son 500 lucas por mes... Cada vez que se las van a reclamar, se queja, se enoja".

Te puede interesar: El tremendo cruce entre Nazarena Vélez con Eliana Guercio en vivo: los motivos de la discusión

También, la panelista aprovechó para apuntar contra la empresaria por no pagar sus deudas: “Desde que se murió el papá ella dice ser dueña de La Nación, que es mentira. El papá ya lo había vendido y eso ya está en la Justicia. Y ella está esperando una herencia que no es tal. No estaría trabajando y no le entra guita”.

Luego, la mujer de Diego Latorre detalló el conflicto que Esmeralda tendría con sus vecinos por su comportamiento: "Fuera de deber guita, anda todo el día en pijama y descalza por los pasillos. Sube y baja y le grita a todo el mundo". Luego, agregó: “Vive comiendo empanadas de canje y va acumulando cajas en la puerta del edificio, hay olor a empanada en el edificio, están todos histéricos”.

Sobre la relación de Esmeralda con la encargada del edificio, Yanina dijo: “La obliga, en los horarios de descanso cuando ella no está o no puedo bajar, a recibir paquetes a la encargada, que la encargada no quiere recibir porque dice que no sabe lo que son los paquetes... Está re complicada y los vecinos ya directamente les gustaría que pague y que no siga ahí”. / NA