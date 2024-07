El tremendo cruce entre Nazarena Vélez con Eliana Guercio en vivo: los motivos de la discusión

“Ella tomaba partidos y era con... Cuando yo fui a hacer un reemplazo de Flor de la V era muy difícil porque hacíamos el mismo personaje y me la hiciste parir como buena soreta . De repente no hacía cosas y me quedaba como ‘ayudame’. Tu actitud fue chota . En otra obra siguió siendo chota. Esa es mi percepción, siempre lo fuiste”, continuó Vélez.

Estas palabras no cayeron bien a la esposa de Sergio "Chiquito" Romero, por lo que decidió responderle: “Con ella sabía que me tenía que llevar bien. Un día ella cayó de culo. Yo obviamente te ignoro y no invierto más que eso, no es que me tomo el trabajo de hacerte pasar mal. Vos sí, que traías gente para que te aplauda a vos y me abuchee a mi. Yo no tuve esas actitudes con vos”.

A partir de la respuesta, hubo un picante ida y vuelta entre ambas figuras. Cansada de los gritos, Nazarena tomó las riendas y soltó una frase lapidaria para cerrar el tema: “En la guerra todo vale y bueno, yo te la devolví”. / A24