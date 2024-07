Ángel de Brito y María Fernanda Callejón peleados: declaraciones cruzadas y amenazas

En dialogo con Revistas Cara, María Fernanda Callejón contó su experiencia cuando formó parte del programa de espectáculos LAM: “ No la pasé muy bien ahí por cuestiones de público conocimiento , no soy muy agradable para ese programa por muchas cosas que pasaron. Lo lamento porque trabajé ahí. Hay muchas mujeres en ese programa, más allá de que el nombre tenga que ver con su conductor”.

Posteriormente, en alusión a las panelistas que conforman el equipo, la exvedette afirmó: " Son unas maltratadoras seriales , eso es lo que opino. No solo conmigo, también lo veo como espectadora, veo que no soy la única maltratada en ese programa ".

Estas palabras no cayeron bien a Ángel de Brito, quién mientras estaba en vivo por América TV, la trató de "ignorante" y la amenazó con publicar chats privados que mantuvo con ella antes de que toda esta situación explotase.

“Es la típica ignorante que recurre al argumento de ‘somos mujeres, tenemos que ser sororas’. Callejón, te arrastraste para venir a este programa. Me pediste por favor como 200 veces para que te promocione una película...”, dijo enojado el conductor.

“Te tendría que publicar todos esos chats, pero no lo voy a hacer. Me decía que quería venir a promocionar la película, contar su historia y que quería ser angelita. Cuando le convenía LAM era una maravilla, pero ahora dice que la destrozan. A ella le revienta que no le den la razón”, finalizó. / Ciudad Magazine