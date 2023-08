Al aire de “A la Tarde”, el ciclo de América, Diego Esteves - quien reemplaza por estos días a Karina Mazzocco - también contó el problema de salud del periodista. “Jorge se ausentó de su programa Lanata sin filtro, y la información referida a su salud es que estaría cursando una infección urinaria, por la que le habrían dado antibióticos y que es muy probable que el próximo domingo no esté presente en su programa Periodismo Para Todos, de El Trece. Pero recordemos que estamos hablando de una persona trasplantada, que tuvo un trasplante cruzado hace unos años y permanentemente tiene complicaciones en su salud. En este momento está en reposo”, leyó el conductor sobre un mensaje que le estaba llegando en ese momento.

image.png Internan de urgencia a Jorge Lanata: su estado de salud es delicado U24

Esmeralda Mitre, quien estaba invitada al programa, contó que sabía bien de qué se trataba la enfermedad renal que tiene el periodista porque su papá, Bartolomé Mitre, también la había padecido. “Está inmunodeprimido, mi padre tuvo la misma enfermedad que Jorge, mi papá se dializó 15 años hasta que consiguió un riñón. Fue durísimo para él porque el día postrasplante le dolía más que el primer día, porque el cuerpo había quedado aún más golpead”, comenzó relatando una de las principales accionistas del grupo La Nación.

“El riñón que le trasplantaron a papá duró aproximadamente 10 años, que es lo que dura más o menos un riñón trasplantado. No sé hace cuánto tiempo fue trasplantado Jorge, pero sé que se toma una cantidad de pastillas enorme para que el riñón no se desgarre y poder sostenerlo, y esa cantidad de pastillas lo inmunodeprimen y está más propenso a contagiarse cualquier cantidad de bacterias y eso trae muchísimos problemas. Es una de las enfermedades más duras, incluso a veces más que algunos cánceres, porque no hay un momento de descanso: te dializan, y al día siguiente te duele, y así”, recordó Esmeralda./Infobae