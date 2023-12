Guido Süller desató una "furiosa pelea" en Luzu TV: "Acá el conocido soy yo"

"Estoy harto de que quieras robar cámara, te creés el centro del mundo y no sos nadie", espetó Süller. El novato Elizalde respondió desconcertado: "Estás viniendo vos a mi programa y estás haciendo un quilombo en el medio" . La farsa escaló, con Süller desafiando: "No existís, tenés que tomar mucha sopa para pelearte conmigo".

La supuesta pelea culminó con Elizalde rindiéndose: "Te amo Guido, no puedo pelearme contigo". El video, viral en redes, tomó un giro inesperado cuando horas después, Elizalde compartió una foto abrazado a Süller en Instagram, develando la verdad tras la confrontación.

image.png Guido Suller desató una "furiosa pelea" en Luzu TV: "Acá el conocido soy yo"

La difícil situación familiar de Guido Süller

El multifacético Guido Süller, estalló de bronca hacia sus hermanos, en especial contra Silvia Süller y aseguró que a sus hermanos lo único que les interesa es el dinero. El descargo lo realizó a finales de septiembre, en un móvil con el periodista Matías Vázquez, de “A la tarde” el ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV.

Guido Süller, arquitecto, actor y ex comisario a bordo, y ahora empresario de la gastronomía contó que actualmente se encuentra alejado de su familia. "Yo con mi familia estoy totalmente alejado. Mi familia se terminó cuando murieron mis padres. No me gustó cómo se portaron mis hermanos, así que me alejé", expresó visiblemente afectado. "Yo tengo tres hermanos. Me alejé y estoy tratando de hacer una nueva vida sin ellos", añadió el actor.

Fuente: Infocielo.