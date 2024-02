Embed Catalina no para de acusar a Isabel



Gran Hermano

Gran Hermano: "Que se caigan las caretas", disparó Catalina

Al hablar con el conductor Santiago del Moro sobre la sanción, Catalina expresó su frustración: "Es muy difícil. Yo soy muy bocona, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Me da mucha bronca que si fue adrede no lo diga". Además, destacó su respeto por aquellos compañeros que no lograron ingresar a la casa y cuestionó la actitud de Isabel: "Si alguien hizo un comentario a propósito mientras todos estamos tratando de cuidarnos me parece que es injusto".