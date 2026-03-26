Picante placa de nominados en Gran Hermano: quiénes están y cómo es la votación

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En la última gala, se definió la placa de nominados y varios participantes quedaron al borde de la eliminación.

Así quedó la nueva placa de nominados en Gran Hermano 2026 Tras la cuarta gala de eliminación de Gran Hermano 2026, la casa volvió a sacudirse y se definió una nueva placa que promete generar fuertes repercusiones en las próximas horas, tanto dentro como fuera del reality.

En esta ocasión, los nominados son Manu Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio y Franco Zunino, quienes se suman a Pincoya, Lola Tomaszeuski y Juani “Juanicar” Caruso, previamente fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez.

Sin título La nueva placa de nominados en Gran Hermano 2026 El sistema de votación será negativo, por lo que el público deberá elegir a quién quiere fuera de la casa. El jueves 26 y el domingo 29 algunos participantes bajarán de placa al ser los menos votados, mientras que la definición final llegará el lunes 30, cuando se conozca al nuevo eliminado en la gala conducida por Santiago del Moro.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.