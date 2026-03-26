26 de marzo de 2026
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Gran Hermano

Picante placa de nominados en Gran Hermano: quiénes están y cómo es la votación

El reality Gran Hermano Generación Dorada 2026 dejó una placa explosiva y varios participantes quedaron al borde de la eliminación. Mirá todos los detalles.

Picante placa de nominados en Gran Hermano: quiénes están y cómo es la votación

Picante placa de nominados en Gran Hermano: quiénes están y cómo es la votación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En la última gala, se definió la placa de nominados y varios participantes quedaron al borde de la eliminación.

Así quedó la nueva placa de nominados en Gran Hermano 2026

Tras la cuarta gala de eliminación de Gran Hermano 2026, la casa volvió a sacudirse y se definió una nueva placa que promete generar fuertes repercusiones en las próximas horas, tanto dentro como fuera del reality.

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En esta ocasión, los nominados son Manu Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio y Franco Zunino, quienes se suman a Pincoya, Lola Tomaszeuski y Juani “Juanicar” Caruso, previamente fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez.

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La nueva placa de nominados en Gran Hermano 2026

La nueva placa de nominados en Gran Hermano 2026

El sistema de votación será negativo, por lo que el público deberá elegir a quién quiere fuera de la casa. El jueves 26 y el domingo 29 algunos participantes bajarán de placa al ser los menos votados, mientras que la definición final llegará el lunes 30, cuando se conozca al nuevo eliminado en la gala conducida por Santiago del Moro.

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