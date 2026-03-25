25 de marzo de 2026
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Gran Hermano 2026: nuevo líder de la semana y un beneficio que hizo explotar la casa

Hay nuevo líder en Gran Hermano y sus decisiones ya generan polémica en la casa. Mirá todo lo que pasó en el reality.

Gran Hermano 2026: nuevo líder de la semana y un beneficio que hizo explotar la casa

Gran Hermano 2026: nuevo líder de la semana y un beneficio que hizo explotar la casa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Luego de una nueva prueba, se conoció al líder de la semana y los increíbles beneficios que obtuvo.

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano y qué beneficio clave consiguió

Según se pudo ver en la transmisión, Martín Rodríguez ganó el liderazgo de la quinta semana de competencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

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Para sorpresa de los televidentes y de los propios participantes, el entrenador obtuvo un beneficio tan llamativo como poderoso: inmunidad, la posibilidad de fulminar y la prohibición de voto para tres jugadores de cara a la próxima gala de nominación.

Martín Rodríguez, Gran Hermano
Martín Rodríguez es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2026

Martín Rodríguez es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2026

Lejos de dudar, Rodríguez pisó el acelerador y tomó decisiones tan contundentes como polémicas: fulminó a Lola Tomaszeuski por “no leer aún su juego o no estar jugando”. También a Juanicar y se justificó: "no tengo conexión, me debo una charla con él, quería tenerla hoy pero no tuve la posibilidad. Considero que lo tengo que fulminar”.

Embed - Martín ganó el liderazgo de la 5° semana y fulminó a 3 jugadores - Gran Hermano 2026

Finalmente, Martín decidió fulminar a Pincoya “por más que la quiere mucho”. La chilena no se lo tomó bien y chicaneó al líder al afirmar que ella “tiene aguante afuera”.

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