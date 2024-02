Gran Hermano: Catalina entró a jugar con Furia y no le importa nada más.

Catalina notó el dolor que sintió Agostina por su distancia con ella al volver a la casa de Gran Hermano , pero le importó poco y no se hizo cargo de sus emociones tras la cercanía con Furia .

“ Ella creo que se sintió rara. Capaz esperaba que la re abrace , pero tampoco iba a ser careta porque eso a mí no me va ”, declaró Cata en el confesionario.

“En esa pelea de Agos y Furia yo no la voy a bancar a Agostina porque no me gustó lo que hizo”, afirmó la pediatra en su charla con GH.