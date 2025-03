Gran Hermano: operaron de urgencia a Nano Vaschetto debido a un “accidente sexual”

El incidente no fue una sorpresa total para la pareja, ya que, según contó Lauría en un streaming posterior, Nano ya había sufrido molestias en el área afectada. "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar", explicó la influencer. Según su testimonio, la situación era cada vez más dolorosa: "Cada vez que estábamos, (Nano) lloraba del dolor" . La solución fue una operación de urgencia para evitar complicaciones mayores.

El propio Nano también utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. A través de un video en Instagram, con gestos de alivio pese a la anestesia, aseguró: "Sé que no parece, pero estoy bien". Asimismo, aclaró la razón de su hospitalización: "Bueno chicos, despejo dudas, me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más, así que me operé, eso que todos están pensando".