24 de marzo de 2026
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Gran Hermano: eliminación shock y el adiós a un participante que nadie veía venir

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante muy querido debió salir de la casa. Mirá quién quedó fuera del reality.

Gran Hermano: eliminación shock y el adiós a un participante que nadie veía venir

Gran Hermano: eliminación shock y el adiós a un participante que nadie veía venir

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se conoció al siguiente eliminado de la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la eliminación del sexto participante de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada 2026 arrancó con un clima cargado de tensión dentro de la casa. Siete participantes quedaron en la cuerda floja y sometidos a la decisión del público bajo el sistema de voto positivo: Nazareno Pompei, Juani Caruso, Martín Rodríguez, Luana Fernández, Franco Zunino, Lola Tomaszeuski y Kennys Palacios.

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Según se vio en la transmisión, el primero en salir de la placa fue Pompei, lo que llevó alivio entre sus compañeros. Minutos después, Caruso también logró el respaldo del público y celebró su continuidad en el reality.

Embed - El polémico pedido de Kennys Palacios al ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Con el correr de la gala, Rodríguez aseguró una semana más en competencia, al igual que Fernández, por lo que la definición quedó en un mano a mano entre Tomaszeuski y Palacios. Finalmente, el veredicto fue claro: Kennys Palacios se convirtió en el sexto eliminado de la edición, en una salida que sorprendió tanto a sus compañeros como al público, ya que no figuraba entre los principales candidatos a abandonar la casa.

Kennys Palacios
Kennys Palacios es el sexto eliminado de Gran Hermano 2026

Kennys Palacios es el sexto eliminado de Gran Hermano 2026

Su salida generó un momento de gran emoción dentro de la casa, especialmente entre sus compañeros, y Lola no pudo contener las lágrimas ante la despedida. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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