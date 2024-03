Fuerte repudio contra Telefe y Santiago del Moro por "apañar" la violencia de Furia

“Los voy a matar cuando salga de acá” , fue la frase que les dijo Furia a Lisandro y Agostina en la cena de nominados. Todo terminó de estallar cuando se confirmó que Licha abandonaba la casa más famosa del país. Inmediatamente, Agos pidió irse porque "no iba a convivir con una persona que la amenazó de muerte".

Luego, Del Moro la invitó a charlar al confesionario. “Tengo miedo de quedarme, mirá si me clava un cuchillo, me dijo que me iba a matar. Hay muchos femicidios y homicidios”, argumentó Agos sobre lo sucedido con Furia al charlar con el conductor de Gran Hermano.