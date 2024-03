Gran Hermano: "No sé si me clava un cuchillo", Agostina pidió abandonar la casa.

Agostina salió de la 11° placa de Gran Hermano , dejando el mano a mano final entre Furia y Lisandro , pero no celebró. “Quien sigue en el juego, quien continúa en competencia, desarma sus valijas y se queda por decisión del público es… ¡Agostina!”, comunicó Santiago del Moro ante los jugadores del reality.

“Tengo miedo de quedarme, mirá si me clava un cuchillo, me dijo que me iba a matar. Hay muchos femicidios y homicidios”, argumentó Agos sobre lo sucedido con Furia al charlar con el conductor de Gran Hermano.