Escandalosa demanda: Jorge Rial llevará a juicio a Karina Mazzocco y Luis Ventura

Jorge Rial tomó una terminante decisión, iniciará juicio a Karina Mazzocco y Luis Ventura . Después de la instancia de mediación con América TV, la productora Jotax, Karina Mazzocco y su ex partenaire Luis Ventura, Rial anunció sus pasos a seguir a través de su cuenta de Twitter.

El famoso conductor de televisión no dejará pasar la actitud de periodistas y canales en torno a esta situación, ya que no sólo lo difamaron a él sino que habrían utilizado el tema para generar rating, mientras que Morena sería una persona que padece inestabilidad emocional.

La tensión entre Morena Rial y su propio padre, Jorge Rial

Desde hace varios meses, Morena Rial cuenta en programas de televisión, y en sus redes sociales, cómo ha sido la relación entre ambos. "Faltó amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo", arremetió Morena, señalando que su padre siempre ha sido impulsado por el dinero.

A pesar de que Jorge Rial recientemente enfrentó una situación cercana a la muerte en Colombia, Morena le lanzó un duro comentario: "Mis respetos hacia el karma y las vueltas de la vida, porque no voy a ser yo quien se las cobre, sino la vida. Por eso le pasa lo que le pasa. ¿No?"

Además, la joven reveló que posee mensajes espantosos de su padre, pero opta por bloquearlo y no responderle. También detalló que Jorge Rial le cortó el apoyo de la niñera de su hijo y el alquiler de su departamento, lo que la obligó a regresar de Córdoba en una situación desfavorable.

Morena explicó por qué abandonó el hogar familiar a los 17 años: "Me echó de la casa porque no saludaba a su entonces pareja, Agustina Kämpfer". La tensión entre padre e hija advierte un punto de no retorno/Minuto Uno.