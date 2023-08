La conmovedora forma en la que le entregaron el Martin Fierro a Antonio Gasalla

El capocómico, Antonio Gasalla , se encuentra internado en un centro de rehabilitación ubicado en el barrio de Montserrat. Hace tiempo que su salud mental no es óptima para vivir solo y requiere asistencia . Por este motivo no pudo estar presente en la entrega de los premios Martín Fierro el pasado 9 de julio, en la que Gasalla se llevaría la estatuilla a la “trayectoria”.

La salud de Antonio Gasalla: mejor físicamente, pero que el deterioro cognitivo continúa

Sobre la actualidad de salud del humorista más famoso de la televisión argentina, el periodista dijo que “lo vi mejor físicamente porque engordó, le están haciendo trabajo muscular para que esté más fuerte, pero su deterioro cognitivo es progresivo”.

En ese sentido, comentó que el actor, no está muy ubicado en tiempo y espacio: “Él no tiene muy claro dónde está, siente que está en su casa”. Marcelo Polino relató, a modo de ejemplo, que en la clínica en la que se encuentra el actor hay una terraza muy linda con orquídeas: “Yo le dije ‘qué lindas flores’ y el me respondió ‘llevatelas, llevatelas’, porque piensa que está en su casa”.

Al ser consultado por la probabilidad de mejoría, Polino opinó: “Por lo que escuché y me informé por los médicos, la enfermedad no retrocede, se puede contener, pero hay pocas posibilidades”./TN