Escándalo: echaron a Ana Maccaroni de Radio 10 tras denunciar a Pablo Duggan por maltrato

Este martes, Maccaroni brindó más detalles de su salida en el programa LAM: "Me mandaron al coordinador de la radio, ni siquiera de Recursos Humanos, para decirme que no me presente hoy en la radio, que la empresa determinó hacerme a un lado. Pregunté el motivo y me dijo que no sabía, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta un comunicado, pero voy a ir igual. Mi abogado me dijo que me presente, me va a acompañar".

Posteriormente, aclaró que dicha denuncia la hizo dentro de la empresa: "Mis compañeros lo vieron, y después de haber hecho eso me decían ‘gracias, Anita, por hacerlo visible. Ahora Pablo está más tranquilo, ahora nos trata bien’. Con Pablo Duggan trabajaba hace 6 años y sabía que era maltratador, pero hay cosas que dejas pasar porque tenés que lidiar con el mundo. Yo necesito un trabajo, mantener a mi hijo”. / Pronto