Agredieron violentamente al periodista Pablo Duggan y lo amenazaron de muerte

“Mientras este tipo me decía que me iba a matar, se acercó y me escupió la cara", narró el periodista en el programa “Argenzuela”. “El tipo es un muchacho morrudo. Grandote. Se me tiraba encima hasta que en un momento se dio cuenta de la locura que estaba haciendo. Cuando yo le dije que estaba llamando al 911 se dio media vuelta y se fue a esconder en un box y después yo fui con el teléfono para registrar su cara", agregó Duggan.