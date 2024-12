El picante cruce entre Roberto Moritán y Mirtha Legrand: "A nadie le importaba que fueras funcionario"

Luego, la conductora indagó sobre un incidente ocurrido en el barrio Santa Bárbara, en Tigre, que habría dejado en muy mal estado emocional a Pampita. "¿Es cierto que estuviste allí y que luego llegó Carolina, y al ver cómo dejaron la casa, se tiró al suelo y se puso a llorar?", consultó.

A la defensiva, Moritán contestó: "Si estás intentando instalar la idea de que yo tengo conductas extrañas, sadomasoquistas...". No obstante, fue interrumpido por la Chiqui que martilló: "Vos te hacés el buenito acá y provocaste un escándalo espantoso".

Roberto García Moritán, Pampita, Martín Pepa.jpg La Chiqui puso sobre la mesa la relación de Pampita con Martín Pepa, que dejó “sorprendido” y “dolido” a Moritán.

"Creo que estás siendo injusta. Me estás tratando mal, hay un tono y una actitud que no me agradan", retrucó el empresario gastronómico. "La buenita no me voy a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar. Todo el mundo te quiere tener, no puedo ser estúpida de no preguntarte", contraatacó Mirtha.

Otro punto de tensión tuvo lugar cuando la Chiqui puso sobre la mesa la relación de Pampita con Martín Pepa, que dejó “sorprendido” y “dolido” a Moritán. Además, el exfuncionario porteño añadió que no mantiene un vínculo amoroso con nadie por el momento. Fuente: Clarín, Noticias Argentinas.

