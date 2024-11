Mirá los "palitos" que le tiró Roberto García Moritán a Pampita por su relación con Martín Pepa

Sobre el por qué rechazó la propuesta de Susana Giménez para ir a hablar a su programa, Moritán dijo: “ La mejor manera de protegerme, de proteger a Caro y a los chicos era no hablando más . Me parece que el tema ya pasó, estoy en otra. Yo estoy focalizado en mi ONG, en mis hijos, en algunas cosas de lo privado que estoy trabajando. Estoy trabajando mucho como siempre la vida del emprendedor es así”.

Al ser consultado sobre sus deseos de abrirse nuevamente al amor, el empresario descartó esa posibilidad porque aún no se olvida de su ex pareja: “No tengo espacio porque tengo la cabeza en otra cosa, porque todavía no sané lo que pasó con Caro… cada uno tiene sus procesos y es verdad también que la realidad de ella es muy distinta a la mía ella, no tiene espacio para el dolor y yo con todo esto estoy madurando mucho y aprendiendo”.