Disney+ presentó Star Wars: The Acolyte

En Star Wars: The Acolyte , la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg) . A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

Disney+: reparto de Star Wars: The Acolyte

La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

Leslye Headland creó la serie, basada en Star Wars de George Lucas, y es también productora ejecutiva junto a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King y Jason Micallef. Charmaine DeGraté y Kor Adana son los coproductores ejecutivos. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim y Rob Bredow son los productores.

Headland también dirigió los episodios de estreno (capítulos 101 y 102). Los directores Kogonada (capítulos 103 y 107), Alex García López (capítulos 104 y 105) y Hanelle Culpepper (capítulos 106 y 108) completan la dirección de la serie.

El galardonado compositor Michael Abels, conocido por su trabajo en Get Out y Us, compuso la música de Star Wars: The Acolyte.