Depresión y drogas: la dura confesión de Daniel Osvaldo

“ Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando bien. Primero quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela Ballester no es cierto, lo hice en momento de enojo y desesperación ”, comenzó afirmando Osvaldo en un desgarrador video.

“Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande, que me hizo caer en algunas adicciones, como alcohol y drogas , y la verdad es que estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos. Lo quería contar y compartirlo con ustedes”, agregó.

“Estoy con tratamiento psiquiátrico ”, reconoció Osvaldo , quién aseguró que prácticamente vive solo en su casa: “a veces no me dan ganas de levantarme de la cama, ni de bañarme ”.

“Quiero contar esto porque es de la única manera que puedo salir de esto”, apuntó en un dramático pedido de ayuda.

Qué pasó entre Daniel Osvlado y Daniela Ballester

La periodista de espectáculos Karina Iavicoli contó en Intrusos los detalles de la ruptura entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: "Estuve averiguando, hablé con sus compañeros. Gente del canal me dice que la ven un poco alicaída. Ella es muy buena compañera, y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”.

“Está destrozada. No se consigue un novio así todos los días”, agregó Marcela Tauro. “Yo no quería ser tan dura, es verdad está triste. Hace un tiempito vieron que apareció una tercera en discordia. Esta chica le habría mandado un video, y habría hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis. Sin embargo, los compañeros me dicen que esto no habría hecho mella entre ellos. Yo lo lamento por ella, porque está enamorada”, dijo Iavicoli.

La tercera en discordia sería una joven llamada Florencia. Esta había asegurado en Socios del Espectáculo que había tenido una “charla hot” con el ex futbolista.

“Volvimos a hablar después de mucho tiempo por su cumpleaños, lo saludé, me pidió el teléfono y seguimos por ahí. Hubo intercambio de videítos. Yo te puedo mostrar los mensajes con él”, comentó.

Fuente: NA