Daniel Osvaldo estalló contra Intrusos: "El Respeto ustedes no lo conocen"

A las puertas de C5N, Osvaldo expresó su fastidio: "Qué rompe pelotas que son... ¿Todos los días van a venir?" . Su enfado no pasó desapercibido, marcando el inicio de una confrontación que se tornó más intensa.

En medio de la entrevista, Osvaldo lanzó una crítica contundente: "La buena onda se va cuando acosan a la gente. Cuando la gente te dice 'no quiero hablar' tenés que respetar. El respeto ustedes no lo conocen ". La tensión se palpaba en el aire.

Pero la historia no terminó ahí. Daniela Ballester, conductora de El Diario (C5N), se sumó a la escena. Ante las preguntas sobre rumores de infidelidad, Osvaldo rechazó con firmeza la insinuación: "No... no ves que sos un bolu…". Juntos se retiraron visiblemente molestos.

Tras el incidente, las críticas no tardaron en llegar desde el panel de Intrusos. Flor de la Ve elogió al cronista Alfonso Oliva: "Se merece un aplauso. Osvaldo venía bien, hasta el final". Karina Iavícoli opinó sobre la conducta de Ballester en público: "Ella debe cuidar las formas, porque al laburar en un medio se tiene que cuidar".

Marcela Tauro destacó: "Al contrario, no la va a perjudicar, esto de que la vayamos a buscar le va a traer más trabajo", analizó Marcela Tauro, que siguió: "Ella lo maneja mejor a él que todas las anteriores"./Clarín.