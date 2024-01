¿Claudia Villafañe y Jorge Taiana darán el sí después de 20 años de amor?

La respuesta ante la especulación no se hizo esperar. En declaraciones a Teleshow, Claudia Villafañe negó rotundamente los rumores: "No sé de dónde sacaron eso, no entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple".

Jorge Taiana también se sumó a desmentir los rumores de compromiso y explicó su mensaje: "¿Qué no se entiende de la publicación? Dice 'feliz cumpleaños'". Además, en una entrevista anterior con Infobae, Taiana habló acerca de su romance con Claudia y la describió como "única e inigualable".