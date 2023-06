Cinthia Fernández criticó fuertemente a Mónica Farro 

En una entrevista telefónica en el programa matutino Nosotros a la Mañana, Fernández y Farro comenzaron la conversación en un tono tranquilo. Sin embargo, a medida que avanzaba el diálogo, la tensión fue en aumento, y la panelista no dudó en cuestionar la falta de empatía de Farro ante la situación por la que está atravesando Silvina Luna.

"Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años, un cambio de prótesis, y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki. He escuchado a varias personas que están mal y me dan con un caño a mí. No tengo empatía con aquellos que me critican" , expresó Farro.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Cinthia Fernández, quien consideró que las declaraciones de Farro carecían de sensibilidad y parecían estar buscando publicidad en medio de la difícil situación de salud de Silvina Luna.

Esto fue lo que se dijeron

Mónica Farro: ¿Por qué yo no puedo estar feliz con mi cuerpo y con lo que yo me hice hace 13 años?

Cinthia Fernández: Dijiste "estoy feliz con lo que me hizo Aníbal Lotocki". Me parece que tenés que ubicarte en el momento.

Mónica: Entonces no me lo pregunten, no es mi culpa.

Cinthia: Sabé contestar. Mami, ¿hace cuánto estás en los medios?

Mónica: No puedo decir "me siento horrible y me siento mal por haberme operado", porque no es así.

Cinthia: ¿No podés responder "no es el momento porque considero que una persona está luchando con su vida y quiero ser empática porque tuve una experiencia distinta"?

Mónica: No es mi culpa, Cinthia. No es culpa mía. Ustedes me piden opinión y yo la voy a dar.

Cinthia: Pero sé un poco empática, mami. Tenés cintura en los medios para expresarte así. Ojalá que nunca te pase nada.

Mónica: Es diferente. Si ustedes no lo quieren entender, no es mi problema.

Cinthia: Vos no querés entender que tenés que ser un poco empática con una persona que está luchando por su vida.

Mónica: No sé porque no se puede entender que no tiene nada que ver mi situación con la de otros pacientes. Dije un montón de cosas pero ustedes solo se quedaron con la frase de que estoy feliz con mi cuerpo.

Cinthia: Otra frase que dijiste "ella fue, se hizo la cola y después le pidió más". Decime, ¿dónde está tu empatía en esa frase? Cómo si tuviese la culpa una víctima

Mónica: ¿En dónde no soy empática? ¿Por no decir que es culpable y que se pudra en la cárcel es no ser empática?

Cinthia: "Ella fue, se hizo la cola y después le pidió más, yo estoy feliz con lo que me hizo Lotocki", ¿ a vos te parece feliz esa frase? Me parece que estás meando fuera del tarro y que tenés años en los medios como para saber evitar una pregunta en un momento delicado, loca. Disculpa que te lo diga.

Mónica: Es que no me lo pregunten entonces porque yo no voy a mentir.

Cinthia: Sabé contestar, querida, porque parece que estás haciendo prensa con esto y no es el momento.

Mónica: Yo no te estoy faltando el respeto así que no me lo faltés vos a mí. No es mi momento, es el momento de Silvina…

Cinthia: Le faltaste el respeto a Silvina, trabajo de esto y puedo opinar.

https://twitter.com/PtcRecargado/status/1674453085698117634 Fuerte Discusión

Cinthia Fernández vs Monica Farro Discutieron por los dichos de Farro sobre Aníbal Lotocki

Qué Opinas ? pic.twitter.com/TStZJKih24 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) June 29, 2023

