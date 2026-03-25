Carmiña vs Mavinga en el DAR de Gran Hermano: disculpas y la reacción que sorprendió a todos

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. A través de un nuevo DAR (Derecho a Réplica), Carmiña y Mavinga volvieron a verse cara a cara luego del escandaloso episodio .

Hace ya unas semanas, Carmiña Masi protagonizó uno de los momentos más escandalosos de Gran Hermano: realizó comentarios racistas contra Jenny Mavinga, lo que derivó en su expulsión de la casa .

Anoche, en un nuevo “Derecho a Réplica”, ambas volvieron a encontrarse cara a cara para aclarar lo sucedido aquel día. Masi tomó la palabra y, visiblemente nerviosa, se dirigió directamente a la participante.

“ Hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas y necesito decírtelas personalmente ”, comenzó. Luego, continuó: “Primero que nada te quiero pedir disculpas, me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras ”.

Embed - Mavinga aceptó las disculpas de Carmiña en un conmovedor reencuentro - Gran Hermano 2026

“Hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Fue algo terrible que no lo quiero volver a repetir”, dijo. Lejos de justificarse, asumió la responsabilidad: “Me costó la salida del juego porque eso fue totalmente fuera de juego. Vos sos una mujer fuerte, yo admiro esa fortaleza. Ojalá podamos tomar un café o un mate y darnos un abrazo”.

Para sorpresa de los televidentes, Mavinga tuvo una reacción completamente inesperada y generosa: “No tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo. Te perdono de todo corazón. No tengo ningún problema en tomar un café con vos cuando salga”.

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