Cantando 2024: una pareja se cansó del reality y decidió renunciar en vivo

El actor explicó que su decisión se debió principalmente a una cuestión de tiempo y compromisos laborales . “Más que nada por un tema ya de tiempos y de compromisos. Y después súmale esto que pasó de que por qué uno vino significa que no le importa el programa ”, expresó.

Cachete hizo referencia a la sentencia del viernes pasado, donde varios de sus compañeros lo votaron por no haberse presentado a la grabación. “Yo ese día no vine y la vi a compañera, a mi coach, y la verdad que no lo merecíamos desde ese lado. Sí el puntaje había sido malo, pero la realidad es que si seguimos era por una gala más, y ya que estamos en el teléfono, y está en juego en laburo de otros, la decisión es decir adiós hoy”, explicó.

El participante reconoció que su ausencia generó malestar en el equipo y que, si bien entiende las exigencias del programa, no deseaba perjudicar a sus compañeros. “Cuesta hablar porque es un laburo muy lindo, a mí me tratan muy bien, gracias a todos, realmente la paso muy bien, sabía que por tiempos esto iba a suceder y viendo las circunstancias decidimos decir hasta acá, con dolor, porque la pasamos bien”, sentenció entre lágrimas. / NA